İHA

Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de 9 Ocak'ta, insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, M.K. isimli kişiye ait ağıldan 2 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

KOYUNLARI ANTALYA'YA GÖTÜRDÜLER

İHA'da yer alan habere göre JASAT’ın yaptığı çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.E., Y.S., M.N. ve R.U. olduğu tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin ağıldaki 2 koyunu çaldıktan sonra bir araç kiralayarak koyunları Antalya’ya götürdüklerini, burada koyunlarla uyuşturucu madde (eroin) takası yaptıklarını ortaya çıkardı.

JANDARMA, 4 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Jandarma ekipleri olayla ilgili düzenlediği operasyon sonucu 4 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.