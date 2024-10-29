Süper Loto'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Her hafta Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, merakla beklenen sonuçlar 21:30'da noter huzurunda canlı yayında açıklandı. İşte 29 Ekim 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

29 EKİM 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

3 - 6 - 7 - 22 - 34 - 57

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.