Suriye muhalifler, 2 Suriye, 3 Rus uçağının İdlib'i vurduğunu duyurdu.

Rus ve Suriye uçakları İdlib kırsalında Kefer, Zeyte, Harbit ve Abdin bölgelerini vurdu.

Tahran’da Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin İdlib konusunu görüşmek üzere toplanacağı Üçlü Zirve'ye saatler kala Rus savaş uçakları İdlib güneyini vuruyor.

Rusya'ya ait 3 ve Suriye'ye ait 2 savaş uçağı İdlib’in güney kırsalında bulunan Han Şeyhun, Kefr Zeyta, Hebit kasabalarına 7 hava saldırısı düzenledi. Suriye ayrıca bu bölgelere top atışları da gerçekleştirdi. Hava saldırıları ve top atışları sebebiyle bir kişinin öldüğü, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi. Rus keşif uçaklarının sabahın ilk saatlerinden beri bölgeyi terk etmediği kaydedildi.

Diğer yandan muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkililerinin sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hımeymim askeri üssünden kalkan Rusya'ya ait üç ve Esed rejimine bağlı iki savaş uçağı Hama ve İdlib'in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırısı düzenledi." ifadeleri yer aldı.

"TERÖRİSTLER HALKIN İDLİB'DEN ÇIKIŞINI ENGELLİYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, teröristlerin halkın İdlib bölgesinden çıkışına engel olduklarını ve onları canlı kalkan olarak kullanacakları uyarısı yaptı.



Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Teröristler, halkın İdlib alanından insani koridorlar üzerinden çıkışına engel oluyorlar ve halkı canlı kalkan olarak kullanarak saklanmak amacıyla hükümet güçleri ile temas noktasında bulunan köylere götürüyorlar" diye uyardı.

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