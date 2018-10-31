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Son dakika... Suudi Başsavcı İstanbul'dan ayrılıyor!

Son dakika... Suudi başsavcı Suud El Muceb, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için inceleme yapmak üzere geldiği İstanbul'dan ayrılıyor. Başsavcı Atatürk Havalimanı'na gidiyor

31.10.2018 - 15:38 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, İstanbul'daki incelemelerini tamamladı, Atatürk Havalimanı'na gidiyor. 

İncelemelerin ardından Beşiktaş’ta kaldığı otele dönen başsavcının yanındaki heyet, 14.00 sıralarında konsolosluğa yeniden geldi. İçeride yaklaşık yarım saat kalan heyet ardından geldikleri araçla ayrıldı. Suudi Başsavcı Muceb’in bugün geldiği özel jetle ülkesine dönmesi bekleniyor.

KAŞIKÇI'NIN KAYBOLMASI SÜRECİNDE YAŞANANLAR 

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'a girdikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetiminden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" belirtilmiş ancak cesedinin nerede olduğuyla ilgili bir bilgi verilmemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifadesine başvurulmuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak iki gün önce özel uçakla İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Muceb, dün yine adliyeye giderek Fidan'la yaklaşık 1 saat görüştükten sonra beraberindeki heyetle ülkesinin Levent'teki başkonsolosluğuna gelerek burada yaklaşık 1,5 saat kalmıştı.

 

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