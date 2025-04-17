Tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı gözaltında!
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Selçuk Kozağaçlı'nın dün tahliye edilme kararına karşı yapılan itiraz üzerine, hakkında çıkan yakalama emri gereği bugün yakalanarak gözaltına alındı.
Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, tutuklu olduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan 8 yıl sonra dün akşam saatlerinde tahliye edildi. Kozağaçlı'nın tahliyesi ÇHD'nin sosyal medya hesabından, "Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur" notu ile duyuruldu.
Paylaşılan videoda, cezaevinin önünde bekleyenlerin Kozağaçlı’ya çiçek verdiği görüldü. Bu tahliyenin ardından yapılan itiraz üzerine, Kozağaçlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kozağaçlı tekrar gözaltına alındı.