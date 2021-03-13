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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi günü Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler caddeye akın etti.

SON DAKİKA! Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde izdiham yaşandı- HABERLER
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
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DHA

Koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni normalleşmeyle birlikte kısıtlamanın kaldırıldığı 2'nci cumartesi günü, İstanbul'un birçok yerinde yoğunluk yaşandı.

Sıcaklığın 12 derece olarak ölçüldüğü kentte havanın güzel olmasını fırsat bilenler kendilerini dışarı attı.


İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de kalabalıktan nasibini aldı.

Bazı vatandaşlar meydanda hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girerken, birçok vatandaş gezintiye çıktıkları İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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