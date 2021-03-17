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Binlercesi öldü: Umutlarımı da gömdüm! Felakette tarım ilacı iddiası

Adana'nın Çukurova ilçesinde geçimini arıcılık yaparak sağlayan Bekir Binici'ye ait 700 kovanda bulunan binlerce bal arısı öldü. Ölen arılarını mezar kazıp gömerek dua eden Binici, daha önce de bazı arılarının öldüğünü ve yaptırdığı testler sonucu ölüm nedeninin tarım ilaçları olduğunu öne sürdü. Binici, "Artık bu zirai ilaçlar yüzünden arılarımızın ölmesi arıcının kaderi oldu" dedi

FELAKET! Son dakika! Binlercesi öldü: Umutlarımı da gömdüm - Haberler
Binlercesi öldü! 'Umutlarımı da gömdüm'
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DHA

Adana'nın Çukurova ilçesinde, Bekir Binici'ye (34) ait 700 kovanda bulunan binlerce bal arısı öldü. Ölen arılarını mezar kazıp gömerek dua eden Binici, "Artık bu zirai ilaçlar yüzünden arılarımızın ölmesi arıcının kaderi oldu" dedi.

İlçeye bağlı Pirili Mahallesi'nde 7 yıldır arıcılık yapan Bekir Binici, önceki gün arı kovanlarını kontrol ettiğinde 700 kovanında bulunan arılarının yüzde 70'inin öldüğünü gördü.

Arı ölümlerine, çevredeki çiftliklerde kullanılan zirai tarım ilaçlarının neden olduğunu düşündüğünü aktaran Binici, 280 bin TL zarar ettiğini belirtti.

'BU KONUDA DESTEK VE ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'

Daha önce de bazı arılarının öldüğünü ve yaptırdığı testler sonucu, ölüm nedeninin tarım ilaçları olduğunu öne süren Binici, "Emeklerim heba oldu. Bir insanın evladının öldüğünü duyduğu anki hissi yaşadım. Çok kötü bir his. İşkence yaşamış gibi hissettim kendimi. Onlar benim her şeyimdi. Artık bu zirai ilaçlar yüzünden arılarımızın ölmesi arıcının kaderi oldu. Her sene aynı durumla karşılaşıyoruz. Bu konuda destek ve çözüm bekliyoruz. Birileri ekmek kazanacak diye birileri ekmeğinden olmasın" dedi.

'SADECE ARILARI DEĞİL, UMUTLARIMI DA GÖMÜYORUM'

Binici, ölen olan arılarını mezar kazarak gömdü. Arılarının başında dua eden Binici, "Buraya sadece arılarımı gömmüyorum, umutlarımı ve hayallerimi de birlikte gömüyorum" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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