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Son dakika... TBMM Başkanı Yıldırım'dan Meclis İç Tüzüğü değişikliği açıklaması

Son dakika... TBMM Başkanı Yıldırım, Meclis İç Tüzüğü değişikliğine ilişkin,"Bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Meclis'te bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır." ifadesini kullandı

28.08.2018 - 18:36 | Güncelleme:

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda, ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan'ın Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov'un daveti üzerine ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini Azerbaycan'a yapacağını belirten Yıldırım, ziyaret vesilesiyle Esedov ile birebir ve heyetler arası görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Yıldırım, ziyaretinde kendisine TBMM Katip üyeleri Emine Sare Aydın Yılmaz ve İsmail Ok, Meclis İdare Amiri Kadim Durmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un refakat edeceğini dile getirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet, iki devlet şiarında anlamlı ve son derece müstesna ilişkilere sahip iki ülke olduğunu ifade eden Yıldırım, bu ziyaret vesilesiyle ikili ve bölgesel iş birliğiyle meclisler arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Yıldırım, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Herhangi bir siyasi sorunumuz olmadığı gibi her alanda da yoğun bir iş birliğini günden güne gerçekleştiriyoruz." dedi.

Milletin doğrudan temsilcileri olarak Azerbaycan Milli Meclisi ile çalışmanın önemine işaret eden Yıldırım, bunun her iki millet için de faydalı olduğunu kaydetti.

Yıldırım, köklü kardeşlik ilişkilerine sahip olunan Azerbaycan ile kültürel ilişkileri de güçlendirmenin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Bu ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile birer görüşme gerçekleştireceklerini bildiren TBMM Başkanı Yıldırım, program çerçevesinde Türk şehitliğini ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret edeceklerini aktardı.

Binali Yıldırım, açıklaması sonrasında bir gazetecinin "Önümüzdeki dönemde Mecliste İç Tüzüğün değiştirilmesiyle ilgili bir çalışma olacak mı? Meclis Başkanı olarak bir girişimde bulunacak mısınız?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimleriyle beraber hükümet sisteminde bir değişikliğe gidildi. Bu değişikliğin İç Tüzüğe uyarlanması gerekiyor. O bakımdan bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı mutlaka çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Mecliste bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır.

İç Tüzük, Meclisin anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla olabildiğince geniş katılımda uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir. Bunun için gayret göstereceğiz ama neticede Meclisin çalışması, yasaları çıkarması için olması gereken en azından asgari değişiklikler yeni yasama dönemiyle birlikte dikkate alınacaktır."

 

 

 

 

 

 

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