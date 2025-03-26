TCMB enflasyon beklenti anketini açıkladı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi

Habertürk Giriş: 26.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL