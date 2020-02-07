DHA

İstanbul Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'nda, 20 Kasım 2019'da, İ.Ü. ismindeki genç kadın şikayetçi olarak alınan ifadesinde, sanık İkram Ç.'nin kendisini uyuşturucu madde satma bahanesiyle aracına çağırdığını, araç içerisinde kendisine önce para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini, cinsel ilişki teklifini kabul etmemesi nedeniyle aracın kapılarını kilitleyerek kendisini Feriköy Mezarlığı civarına götürdüğünü, burada kendisini darp ettiğini ve tüm kıyafetlerini zorla çıkarttığını söylemişti.

İNŞAAT TEKNİKERİ VE 1 ÇOCUK BABASI

DHA'da yer alan habere göre İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık İkram Ç. getirildi. Müşteki İ.Ü ise duruşmaya gelmezken; Aile Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu. Sanık İkram Ç. kimlik sorgusunda inşaat teknikeri ve bir çocuk babası olduğunu belirtti.

"UYUŞTURUCU ALACAĞINI SÖYLEDİ"

Olay günü saat 04.00 sıralarında kullandığı araçla Tarlabaşı'nda seyir halindeyken üç kadının beklediğini gördüğünü belirten İkram Ç. savunmasında, "Dış görünüşlerinden hayat kadını gibi görünüyorlardı. Müşteki aracın içine dikkatle bakarak aracıma yaklaştı. 'Kalacak mısın?' diye sordu. Ne kadar ücret istiyorsun diye sordum. 'Ne kadar ücret istiyorsun' dedi '150 TL' dedi. Kabul ettim. Araca bindi. Uyuşturucu alacağını söyledi. Tarlabaşı'nda bir yerde bir şahıstan uyuşturucu istedi. Bu adam maddeyi getirmeye gidince müşteki benden para istedi. Bunun üzerine cebimdeki 2 bin 700 TL paranın tamamını çıkarıp 100 TL müştekiye verdim. Şahıs uyuşturucu maddeyi getirdi. Müşteki parayı verdi" dedi.

"CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ OLDUM"

Daha sonra müştekiye nereye gideceklerini sorduğunu söyleyen sanık İkram Ç. "Birkaç mekanım var, onlardan birine gideriz dedi. Ev yok mu dedim, yok dedi. Onun tarifiyle devam ettik, yol boyunca 10'a yakın kırmızı ışık vardır. Pek çoğunda durdum. Müştekiyi zorla götürmüş olsaydım, durduğum esnada çıkabilirdi" diye konuştu. Müşteki kadının kendisini sonradan mezarlık olduğunu öğrendiği yere götürdüğünü öne süren sanık İkram Ç. olayı şöyle anlattı:

"PARANIN OLMADIĞINI GÖRDÜM"

"Arabadan indi, 3-4 metre ileriden bir pet şişe getirdi. Pet şişenin ağzı folyoyla kapalıydı içerisinde kalem vardı. Sonra çakmağıyla birlikte uyuşturucusunu kullandı. Daha sonra bana yanaşmaya başladı. Bir ara elinin cebime gittiğini fark ettim. Sonra yine eli gidince 'Sen ne yapıyorsun' dedim. Bu sırada cebimi kontrol edince paranın olmadığını gördüm.

"FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNMADIM"

Müşteki hızlıca hareket etti. 'Param nerede' diye müştekiye doğru koşarken müşteki kaçmaya başladı. Müştekiyi yakaladığım anda birlikte yere düştük. Ellerini kontrol ettim, parayı görmedim. Parayı attığını düşünüyorum. Çıplak vaziyette çıkışa gitti. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Fiziki müdahalede bulunmadım.

"POLİSE PARAMIN ÇALINDIĞINI SÖYLEDİM"

Sağa sola parayı bulmak için bakarken boşluğumdan faydalanarak çıkışa koşmaya başladı. Müştekiyi yakalayamadım, sonra aracıma bindim. Caddeye çıktığımda müştekinin koşarak benzinliğe girdiğini gördüm. Etrafında insanlar toplanmıştı. Paramı alabilirim düşüncesiyle orada beklemeye devam ettim. Polisler geldi. Onlara müştekinin paramı çaldığını söyledim.

"BANA İFTİRA ATTI"

Polisin elinde el feneri vardı. Mezarlığa gidelim belki paramı bulurum dememe rağmen gitmediler beni ve müştekiyi karakola götürdüler. Hakkımda iftira attı. Suçlamaları kabul etmiyorum."

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Aile Bakanlığı avukatı ise sanığın cezalandırılmasını ve davaya katılma talebinde bulundu. Aile Bakanlığı avukatının katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınmış olması, mevcut delil durumu, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Müşteki ve tanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.