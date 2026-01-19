Habertürk
        Tek başına yaşadığı evde çıkan yangında öldü

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde tek başına yaşadığı evde yangın çıkan Servet Savar, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:36 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:36
        Yaşlı adam yangında can verdi
        Aydın'ın İncirliova ilçesinde tek başına yaşadığı evde yangın çıkan Servet Savar (78), hayatını kaybetti.

        DUMANI FARKEDEN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

        İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde Servet Savar'ın tek başına yaşadığı tek katlı evde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden komşularının ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Savar'ın cansız bedeni bulundu. Savar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

        #Aydın
        #Son dakika haberler
