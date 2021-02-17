Tek katlı evde korkutan patlama! 0:00 / 0:00

İHA

Yangın, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye henüz belirlenmeyen bir neden tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre, adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin dışarıdan yangına müdahale etmeye çalıştığı esnada iddiaya göre evin içerisinde bulunan tüp nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamayla yaşanan panik ve telaş anları kameraya yansıdı. Görüntülerde vatandaşların korkuyla kaçtığı görülüyor. Öte yandan evde çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen vatandaşların tedavisi ayakta gerçekleştirildi.