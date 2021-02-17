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Son dakika haberler... Ataşehir’deki yangında patlama anı kamerada!

İstanbul Ataşehir’de itfaiye ekipleri bir evde çıkan yangına dışarıdan hortumla müdahale etmeye çalıştığı esnada patlama meydana geldi. Yaşanan patlama anı ise kameraya yansıdı.

Son dakika: Tek katlı evde korkutan patlama! - Haberler
Tek katlı evde korkutan patlama!
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İHA

Yangın, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye henüz belirlenmeyen bir neden tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre, adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin dışarıdan yangına müdahale etmeye çalıştığı esnada iddiaya göre evin içerisinde bulunan tüp nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamayla yaşanan panik ve telaş anları kameraya yansıdı. Görüntülerde vatandaşların korkuyla kaçtığı görülüyor. Öte yandan evde çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen vatandaşların tedavisi ayakta gerçekleştirildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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