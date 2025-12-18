Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizin yaklaşık 20 metre çekilmesiyle değişen kıyı yapısı drone ile görüntülendi. Bazı noktalarda deniz tabanının tamamen ortaya çıktığı gözlemlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:58 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:58
        Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi
        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizin yaklaşık 20 metre çekilmesiyle değişen kıyı yapısı drone ile görüntülendi.

        KUM ADACIKLARI ORTAYA ÇIKTI

        İHA'daki habere göre; Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan deniz çekilmesi, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sahil boyunca denizin yaklaşık 20 metre geri çekilmesiyle ortaya çıkan kum adacıkları dikkat çekti. Bazı noktalarda deniz tabanının tamamen ortaya çıktığı gözlemlendi.

        KIYI YAPISI BELİRGİN ŞEKİLDE DEĞİŞTİ

        Drone görüntülerinde sahil şeridinin genişlediği, denizin geri çekilmesiyle birlikte kıyı yapısının belirgin şekilde değiştiği görüldü. Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu tür deniz çekilmelerinin yılın belirli dönemlerinde yaşandığını ifade ederken, durumun mevsimsel rüzgarlar, hava basıncı değişimleri ve gelgit benzeri doğal etkenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

        #Tekirdağ
