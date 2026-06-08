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        Ünlülerin test sonuçları belli oldu

        Uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Fatih Karaca (Mabel Matiz), Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'in de aralarında olduğu ünlülerin test sonucu belli oldu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        Ünlülerin test sonuçları belli oldu

        İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        Soruşturmada Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve test sonuçları belli olan bazı ünlüler için yapılan açıklama şöyle:

        Tarık Tunca Bakır- Saçta kokain

        Aycan Yağcı- Saçta THC, kanda kokain

        Eda Dora-Kan, idrar, saçta kokain

        Aslıhan Turanlı- İdrar ve saçta kokain

        Fatih Karaca (Mabel Matiz) -İdrar ve saçta kokain

        Volkan Bahçekapılı- Saçta kokain

        Yasemin İkbal-Saçta kokain

        Yağmur Ünal, Eren Kesimer, Semiha Bezek’in de saçlarında kokain

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