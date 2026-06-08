İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmada Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve test sonuçları belli olan bazı ünlüler için yapılan açıklama şöyle:

Tarık Tunca Bakır- Saçta kokain

Aycan Yağcı- Saçta THC, kanda kokain

Eda Dora-Kan, idrar, saçta kokain

Aslıhan Turanlı- İdrar ve saçta kokain

Fatih Karaca (Mabel Matiz) -İdrar ve saçta kokain

Volkan Bahçekapılı- Saçta kokain

Yasemin İkbal-Saçta kokain

Yağmur Ünal, Eren Kesimer, Semiha Bezek’in de saçlarında kokain