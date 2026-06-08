Ünlülerin test sonuçları belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Fatih Karaca (Mabel Matiz), Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'in de aralarında olduğu ünlülerin test sonucu belli oldu
Giriş: 08 Haziran 2026 - 17:34 Güncelleme:
İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmada Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve test sonuçları belli olan bazı ünlüler için yapılan açıklama şöyle:
Tarık Tunca Bakır- Saçta kokain
Aycan Yağcı- Saçta THC, kanda kokain
Eda Dora-Kan, idrar, saçta kokain
Aslıhan Turanlı- İdrar ve saçta kokain
Fatih Karaca (Mabel Matiz) -İdrar ve saçta kokain
Volkan Bahçekapılı- Saçta kokain
Yasemin İkbal-Saçta kokain
Yağmur Ünal, Eren Kesimer, Semiha Bezek’in de saçlarında kokain
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