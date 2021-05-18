SON DAKİKA: Thodex vurgununda sıcak gelişme! Biri belli oldu - Haberler

Thodex vurgununda sıcak gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

Kripto para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada, şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap yakalandı.

ÜÇ KRİTİK İSİMDEN BİRİSİYDİ

DHA'da yer alan habere göre Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu. Azap'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

ŞİRKETİN YAZILIMCISI DA YAKALANDI

Öte yandan şirketin yazılımcısı Oral Çınar da Sarıyer'de yakalandı. Oral Çınar da soruşturmada kritik 3 isimden biri olarak aranıyordu.

400 BİN KİŞİ MAĞDUR EDİLMİŞTİ

Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu.

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI

AA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

20 NİSAN'DA YURTDIŞINA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

82 ŞÜPHELİDEN 78'İ YAKALANMIŞTI

Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

ZANLILARDAN 6'SI TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

ÜÇ ZANLI HÂLÂ FİRARDA

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.