Ticaret Bakanlığı: "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye genelinde sigara kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, İzmir Aliağa Limanında piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi."



DUBAİ'DEN İZMİR ALİAĞA LİMANINA GELDİ



İzmir'deki Aliağa Limanı'nda düzenlenen operasyonda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları çerçevesinde, Dubai'den Aliağa Liman sahasına gelen ve içinde diz üstü bilgisayar çantası olduğu beyan edilen konteyner takibe alındı.

X-ray kontrolünden geçirilen ve içinde şüpheli bir yoğunluk olduğu tespit edilen konteynerde çay ve tütün dedektör köpeklerinin de katıldığı detaylı arama yapıldı.

Köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan konteynerde 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla kaçak sigaralara el konuldu ve soruşturma başlatıldı.



