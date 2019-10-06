Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bugün öğle saatlerinde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bilecik yönüne giden TIR, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa girdi.

TIR, üst geçidin ayağına çarparak çarparak durdu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi.

YARALANAN 4 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Can pazarı yaşanırken, 2 kişinin öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

TIR´ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapıldı. Yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.