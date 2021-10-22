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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: TIR'ların kazayla biten inadına ceza - Ankara haberleri
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TIR'ların kazayla biten şerit inatlaşmasına ceza!

Ankara'da birbirlerine yol vermemek için inatlaşan ve kazaya neden olan iki TIR sürücüsüne 3 bin 398 lira idari para cezası kesildi. Sürücü belgelerine de el konulan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı

Son dakika: TIR'ların kazayla biten inadına ceza - Ankara haberleri
TIR'ların kazayla biten inadına ceza!
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İHA

Olay, 18 Ekim'de İstanbul-Ankara yolu Kahramankazan mevkiinde meydana gelmişti. İstanbul istikametine ilerleyen iki TIR sürücüsü, birbirlerine yol verme konusunda inatlaşarak, yolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerlemişti. Kapalı dorseli TIR'ın sürücüsünün direksiyonu diğer TIR'ın önüne kırmasıyla inatlaşma kazayla son bulmuştu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen söz konusu TIR sürücülerine 3 bin 398 lira idari para cezası uyguladı.

Sürücü belgelerine el konulan şahıslar hakkında adli işlem başlatılarak, çekici ve çekiciye bağlı yarı römork trafikten men edilip otoparka çekildi.


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