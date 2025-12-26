Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan Tofaş otomobilden uyuşturucu çıktı. Jandarma ekipleri otomobil içerisindeki gizli bölmelerden uyuşturucu ve aparatları tek tek çıkardı.

ŞÜPHELİ HAREKETLER ÜZERİNE ARAMA

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu. Büyükdere Mahallesi'nden İncirliova istikametine seyreden araçta bulunan sürücü G.V. (38) ile yolcular A.Ö. (41) ve A.M.'nin (43) şüpheli hareketleri üzerine Tofaş otomobilde detaylı arama yapıldı.

AYDINLATMA PANELİ VİTES VE KÜLLÜĞE GİZLEDİLER

Yapılan aramalarda, otomobilin direksiyon simidinin korna bölümüne, araç içi aydınlatma paneline ve vites konsolu küllük haznesine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT

Uyuşturucu ve aparatları jandarma ekipleri tarafından tek tek gizli bölmelerden çıkarılırken, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.