Trabzon'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aranan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla haklarımda yakalama kararı bulunan 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığına göre, gözaltına alınan şahıslardan 13'ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 8'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 5'i de tutuklandı. Diğer şüpheliler ise gerekli işlemlerinin yapılması için Bursa, Giresun, Ankara ve Bayburt İl Emniyet Müdürlükleri ekiplerine teslim edildi.