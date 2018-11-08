Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor'da Burak Yılmaz, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Burak'a Bursaspor karşılaşmasında oyundan çıkarken kendisini protesto eden taraftarlara el kol hareketleri ile karşılık vermesi nedeniyle yönetim tarafından 500 bin TL para cezası verilmişti.



Başkan Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz ile ilgili kadro dışı kararı almadıklarını, golcü futbolcunun oynayıp oynamamasıyla ilgili kararın tamamen teknik direktör Ünal Karaman'ın kararı olacağını söylemişti.



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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