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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı

        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:27
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        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Trakya'da bir süredir yağan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkisini gösteriyor.

        Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde de kar yağışı kısa süre etkili oldu.

        Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçların üstü, evlerin çatıları beyaza büründü.

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        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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        #TRAKYA
        #kar yağışı
        #son dakika haberi
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