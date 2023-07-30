Fenerbahçe'ye Willian Arao piyangosu!
Fenerbahçe'de transfer gelişmeşeri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncuların durumu da netleşiyor. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Willian Arao'ya da Suudi Arabistan'dan talip çıktı
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Willian Arao'ya Suudi Arabistan'dan teklif var.
One Football'ın Brezilya basınından derlediği habere göre, yeni sezonda tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, Willian Arao'yu gelecek planları arasında görmüyor.
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Arao'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli 5.5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Flamengo'dan ve Fenerbahçe'den eski hocası Jorge Jesus'un özellikle istediği Arao için harekete geçen Al-Ahli yönetimi transferi bitirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Brezilya'dan da talipleri olduğu belirtilen haberde 31 yaşındaki yıldız orta sahanın ilerleyen günlerde karar vermesinin beklediğini yazdı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya transfer olan Arao 45 maça çıkarken takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.