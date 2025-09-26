Habertürk
        Son dakika: Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınız | Dış Haberler

        Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınız

        ABD Başkanı Trump, "Gazze'de anlaşmaya yakınız" açıklamasını yaptı.

        Giriş: 26.09.2025 - 17:11 Güncelleme: 26.09.2025 - 17:23
        Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınız
        ABD Başkanı Donald Trump Gazze'deki savaşı sona erdirecek ve rehineleri İsrail'e getirecek bir anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

        Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmadan ve helikoptere binmeden önce gazetecilere açıklama yaptı.

        Trump, dünkü açıklamasında da öncelikle Hamas'ın rehineleri serbest bırakması gerektiğini belirtmiş; Netayahu'nun ise Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini vurgulamıştı.

