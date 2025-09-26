Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınız
ABD Başkanı Trump, "Gazze'de anlaşmaya yakınız" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump Gazze'deki savaşı sona erdirecek ve rehineleri İsrail'e getirecek bir anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.
Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmadan ve helikoptere binmeden önce gazetecilere açıklama yaptı.
Trump, dünkü açıklamasında da öncelikle Hamas'ın rehineleri serbest bırakması gerektiğini belirtmiş; Netayahu'nun ise Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini vurgulamıştı.