Trump için yürüdüler

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ABD’de yapılan 3 Kasım başkanlık seçimleriyle ilgili tartışmalar sürerken seçimlere hile karıştırıldığını düşünen Başkan Donald Trump’ın taraftarları bugün başkentte gövde gösterisi yaptı.

Washington’da sabah saatlerinden itibaren değişik gruplar halinde toplanmaya başlayan yüz binlerce Trump taraftarı seçimlerin çalındığını iddia ederek “Milyon MAGA (Make Amerika Great Again-Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) yürüyüşü” adı altında Trump’a desteğini gösterdi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

Trump'ın seçimin çalınmasına tahammül edilmeyeceğine yönelik paylaşımına Twitter tarafından "şüpheli iddia" şeklinde uyarı etiketi konuldu. Trump'ın seçim öncesi ve sonrasındaki pek çok paylaşımı benzer şekilde etiketlenmişti.

Çoğunun yüzünde maske olmadığı görülen göstericiler, ellerinde “Hırsızlığı durdurun”, “Trump 2020”, “MAGA ülkesi” şeklinde Trump’a destek veren dövizlerle Freedom Plaza meydanında toplandı.

Araç konvoyu içinde göstericilerin bulunduğu Freedom Plaza etrafında turlayan Trump da destekçilerine el sallayarak teşekkür etti.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

Trump, gösterilerden videonun paylaşıldığı bir tweet'i alıntılayarak "Kazanacağız" dedi.

Göstericiler burada yaptıkları konuşmalardan sonra Kongre binasına doğru yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto yürüyüşünde göstericiler, “Joe Biden meşru başkan değildir” “Hileli seçimler”, ''4 yıl daha'' şeklinde sloganlar atarken, karşı düşünceden olduğu anlaşılan gruplarla zaman zaman gerginlik ve arbede yaşandı.

ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan diğer bir grup da üzerlerinde MAGA şapka ve tişörtlerle, ellerinde bayraklarla Trump lehine slogan attı, adaletli ve bağımsız seçim çağrısında bulundu.

“Milyon MAGA yürüyüşü”nün gün boyu konuşmalar, müzik ve dans etkinlikleri şeklinde devam edeceği kaydedildi.

OLAYLAR ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisinin ardından akşam saatlerinde Washington sokaklarında zıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı.

3 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteriler sonrasında sokaklar karıştı.

Trump destekçisi bazı gruplarla Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya geldi. Gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Başkent polisi olaylara hızlıca müdahale ederek grupları ayırırken en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.