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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması

        ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşmayı reddetmesi durumunda, gerekirse askeri hamlede bulunacaklarını ve bu hamleye İsrail'in de dâhil olacağını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.04.2025 - 23:56 Güncelleme: 10.04.2025 - 01:00
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        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Donald Trump, İran'ın nükleer anlaşmayı reddetmesi durumunda, gerekirse askeri seçeneğe yöneleceklerini ve askeri hamleye İsrail'in de katılacağını açıkladı.

        Askeri seçeneğe İsrail'in liderlik edebileceğini bildiren Trump "Bizi kimse yönlendirmeyecek, yapmak istediğimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

        NETANYAHU'DAN BENZER BİR AÇIKLAMA GELMİŞTİ

        Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Washington'da görüntülü mesaj yayımladı.

        İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söyleyen Netanyahu, bunun ya anlaşma ya da "askeri seçenekle" sağlanabileceğini savundu.

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        ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda hemfikir olduklarını belirten Netanyahu, Tahran'ın söz konusu silahlara sahip olmasının anlaşma yoluyla da sağlanabileceğini ifade etti.

        Netanyahu, olası bir anlaşmada İran'ın nükleer tesislerinin ABD gözetiminde tamamen yok edilmesi ve bu tesislerdeki ekipmanların sökülmesi gerektiğini ileri sürdü.

        İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer tesislerinin yok edilmemesi halinde veya Tahran'ın ABD ile müzakereleri uzatması durumunda askeri seçeneğin gündeme geleceğini öne sürdü.

        TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

        ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Trump, kendisinin açık ara İsrail'in görmeyi düşündüğü "en iyi başkan" olduğunu dile getirerek "Böyle olmak, benim için bir onurdur." ifadesini kullandı.

        Özellikle İran konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Trump, "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur." değerlendirmesini yaptı.

        Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmelere işaret ederek, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

        İran'la görüşmelerin başka ülkeler üzerinden gerçekleşmediğini vurgulayan Trump, "Eğer görüşmeler başarısız olursa, üzülerek söylüyorum ama İran büyük tehlike altına girer. Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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