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        Haberler Dünya Trump: Şu an Rusya'ya giden bir heyetimiz var | Dış Haberler

        Trump: Şu an Rusya'ya giden bir heyetimiz var

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında sağlanması yönünde adımlar atılan ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu. Trump "Şu an Rusya'ya giden bir heyetimiz var. Umuyorum ki ateşkese ulaşacağız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.03.2025 - 19:00 Güncelleme: 12.03.2025 - 19:39
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        Trump: Karar Rusya'da
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında sağlanması yönünde adımlar atılan ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu.

        Trump "Şu an Rusya'ya giden bir heyetimiz var. Umuyorum ki ateşkese ulaşacağız. Karar artık Rusya'da." dedi.

        Trump, "Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya'dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur." değerlendirmesini yaptı.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde dün basın mensuplarına ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirmişti.

        Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder." ifadelerini kullanmıştı.

        Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle." diye yanıt vermişti.

        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de ABD-Ukrayna görüşmesinden çıkan ateşkes önerine dair yorumda bulundu.

        Vance "Şu an Ukraynalıların ateşkesi kabul etmesiyle iyi bir noktadayız. Rusya'nın ateşkesi kabul edip etmeyeceğini göreceğiz." dedi.

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