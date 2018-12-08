Trump Twitter hesabında, "Paris Anlaşması, Paris için pek de işe yaramıyor. Fransa'nın her yerinde protesto ve kargaşa var. İnsanlar doğayı koruma önlemi olarak üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' naraları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum" paylaşımında bulundu.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018

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