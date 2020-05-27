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ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter arasında, Twitter'ın Trump'ın attığı tweetleri 'yanıltıcı içerik' olarak etiketlemesinin ardından başlayan gerilim devam ediyor.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda sosyal medya şirketlerine düzenlemeler getirilebileceğini ya da kapatılabileceklerini söyledi.

Trump yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarında muhafazakar seslerin nasıl bastırıldığını hissediyorlar. Onları güçlü bir şekilde düzenlemelere tabi tutabilir ya da kapatabiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler için ortaya konulan posta yoluyla oy verme işlemine yönelik attığı tweetler, Twitter tarafından 'yanıltıcı içerik' olarak işaretlenmişti.

Trump, Twitter'ın bu kararının ardından yaptığı ilk paylaşımda, Twitter'ın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini söylemiş ve bir başkan olarak 'ifade özgürlüğünün boğulmasına' izin vermeyeceğini söylemişti.