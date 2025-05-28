Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ın Suriye Temsilcisi olarak atandığını duyururken, "Tom Barrack, Suriye ile çalışmanın Orta Doğu'da barışı sağlama, ilişkileri geliştirme ve radikalizmi durdurma konusunda büyük potansiyeli olduğunu anlıyor." dedi.

ABD Başkanı açıklamasını sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı.

Barrack'ın Suriye Temsilcisi olarak atanmasından ötürü memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump "Birlikte ABD'yi ve dünyayı daha güvenli bir yer yapacağız." şeklinde konuştu.