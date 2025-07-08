DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "İmralı heyetimiz dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Barış ve demokratik toplum sürecinde tarihi bir haftaya girdik. Heyetimiz ziyaretinde sürecin bugüne kadar geldiği aşamayı ve bundan sonra yapılması gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanıyla karşılıklı bir şekilde istişare etmiştir. Bu tarihi haftanın en iyi şekilde geçmesiyle Türkiye'nin siyasi ve hukuki engellerinin kalkmasını, demokratik dönüşüm ve barışın kapılarının ardına kadar açılmasını canı gönülden temenni ediyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askeri anarak, "12 askerin yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendik. Bütün ailelerine, sevdiklerine buradan bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Toplumsal barış ve demokratik çözümü geliştirerek yaşam hakkını tesis etmeyi en önemli hedefimiz olarak görüyorum. Barış sürecinin başarıya ulaştırılması her şeyden önce yitirdiğimiz on binlerce gence karşı olan tarihsel sorumluluğumuzdur. Bu süreci başarıya ulaştırarak gencecik bedenlerin toprağa düşmesini engellemek ve kerpiç evlere cenazeler gitmesini engellemek için en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KOMİSYON, MECLİS KAPANMADAN KURULMALI' Hatimoğulları, barış sürecinin toplumsallaşması için Türkiye'nin dört bir yanında DEM Parti olarak çalışmaları sürdürdüklerini söyleyerek, "Merkezi komisyonlarımız, il ve ilçe komisyonlarımız gece gündüz sahadalar; hane hane dolaşıp barışı anlatıyorlar, demokratik süreci anlatıyorlar. Bu topraklarda böylesi tarihi bir dönemeçte barışın nasıl inşa edilebileceğini, toplumsallaşabileceğini konuşuyorlar, müzakere ediyorlar. Bu süreci başarıya ulaştırmak için Türkiye'nin sokak ve meydanlarından Ankara'nın siyasi koridorlarına uzanan köprüleri inşa ediyoruz. Demokratik toplumu inşa ederek özgürlükçü laikliğe, demokrasiye ve hukuka dayanan demokratik bir cumhuriyet istiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha, 'Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu'nun Meclis kapanmadan acil bir biçimde kurulması gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu komisyon yaz boyunca ve önümüzdeki yasama dönemi başlayana kadar gece gündüz çalışarak bu konudaki hazırlıkları olgunlaştırma konusunda emek vermelidir. Parlamento artık rant adına doğayı, zeytinlikleri talan eden maden ve inşaat şirketleri için çalışmamalı. Parlamentonun bu dönemeçte en önemli görev ve sorumluluğu barış ve demokratik toplumun inşası için elinden gelen her türlü çabayı sağlaması ve 86 milyon yurttaşımıza kalıcı ve onurlu bir barışı armağan etmektir. Bu da parlamentonun tarihi bir görevi ve sorumluluğudur" diye konuştu.