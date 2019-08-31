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İzmir'den Antalya'ya gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen "Yeniden Turizm İşler" firmasına ait otobüs, Akseki-İbradı kara yolunda Üzümdere mevkiinde şarampole devrildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı ve otobüste sıkışanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.

28 YARALI, 10'UNUN DURUMU AĞIR

AA'da yer alan habere göre kazada henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Alanya, Akseki, Manavgat'taki hastanelere sevk edilen yaralılardan 10'unun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Akseki-İbradı yolu bir süre trafiğe kapandı.

GEZİYE KATILACAKLARDI

Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüstekilerin, İbradı'nın Ormana Mahallesi'ne düzenlenen geziye katılmak için yola çıktığı öğrenildi.