        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA: Türk polisine "judo" eğitimi verilecek

        Türk polisine "judo" eğitimi verilecek

        Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Polis Akademisi ile "eğitim" anlaşmasına imza attıklarını, polislere doğru teknikle müdahale imkanı için judo eğitimi verileceğini belirtti

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 14:06 Güncelleme:
        Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, judonun kadim disiplinini Polis Akademisi'nin eğitim gücüyle buluşturan stratejik ve tarihi bir protokole imza atıldığı bildirildi.

        Protokole göre, başta Polis Akademisi olmak üzere tüm PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) ve POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) müfredatında yer alan "Polis Müdahale Yöntem ve Taktikleri" dersleri, federasyonun uzmanlık desteğiyle modernize edilecek.

        Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı (sağda) ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz (solda), protokol imzaladı.
        AMİRLER "SİYAH KUŞAK" DERECESİYLE GÖREVE BAŞLAYACAK

        İç Güvenlik Fakültesi'ndeki gönüllü amir adayları, mezuniyetlerine kadar federasyonun gözetiminde uzmanlaşarak "siyah kuşak" derecesiyle göreve başlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, şunları kaydetti:

        "Amacımız; yetişen öğrencilerin judo ile tanışmasını sağlayarak eğitimlerine destek sunmaktır. Bu sayede polisimiz, olaylara doğru teknikle müdahale ederken kendisi zarar görmeyecek, şüphelinin beden bütünlüğünü ve vatandaşın güvenliğini en üst düzeyde koruyacak fiziksel donanıma kavuşacaktır."

        Polis Akademisi ile yapılan tarihi işbirliği protokolü imza töreninde Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Başkan Yardımcıları Fatih İnal, Deniz Alemdar ve Proje Sorumlusu Kaya Gezeker yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Müslümanlar olarak zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Filistin'den Lübnan'a Somali'den Yemen'e başımızı nereye çevirsek ...
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
