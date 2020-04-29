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Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 89 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 117 bin 589, can kaybının 3 bin 081'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 498 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 89 hasta vefat etti, 5 bin 231 hasta ise iyileşti.

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Toplam test sayısı 991 bin 613, toplam vaka sayısı 117 bin 589, toplam vefat sayısı 3 bin 081, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1574, toplam entübe hasta sayısı 831, toplam iyileşen hasta sayısı 44 bin 022 oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım. " ifadelerini kullandı.