20 milyar dolar varlığa sahip olan ve ticaret finansmanı odaklı faaliyet gösteren devlet kontrolündeki Irak Ticaret Bankası (ITB), 8 milyar dolarlık iş hacmiyle en büyük ticaret ortağı Türkiye'den banka satın almaya hazırlanıyor.

ITB Başkanı Faysal El Haimus, yaptığı açıklamada Türkiye'den bir banka alma girişimlerinin olduğunu doğrularken bunun bir katılım bankası değil geleneksel bir banka olacağını söyledi.

Daha önce de Türkiye'den banka satın alma girişiminde bulunan El Haimus, hangi bankayla ilgilendiklerine dair isim vermedi ama ipucu verdi.

Türk lirasının istikrarsızlığından dolayı Türkiye'den banka satın alma planlarımızı bir süredir askıya almıştık fakat TL'nin yeniden değerlenmesi ve istikrarlı hale gelmesiyle satın alması yeniden düşünüyoruz. Alman istediğimiz banka bizimle aynı uzmanlığa sahip

ITB geçen sene de bir Körfez bankasını satın almak istemiş ancak başarılı olamamıştı. Türkiye'deki görüşmelerin başarılı olması durumunda ITB ilk kez yurt dışından bir satın almaya imza atmış olacak. ITB Başkanı Haimus satın almanın350 milyon dolarlık bütçeden finansa edileceğii belirtti.

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