Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin en soğuk noktası gece eksi 20,3 derece ile Niğde'nin Konaklı beldesi olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı şöyle gerçekleşti:

Niğde, Konaklı beldesi eksi 20,3