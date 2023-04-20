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Türkiye'nin tamamı yağışlı! Doğu Anadolu ve Karadeniz için önemli uyarı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Akdeniz kıyıları dışında Türkiye'nin tamamı sağanak yağışın etkisi altında. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika: Türkiye'nin tamamı yağışlı! Doğu Anadolu ve Karadeniz için önemli uyarı
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin kıyı kesimleri ile Batı ve Orta Akdeniz kıyı şeridi hariç tüm yurdun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile K.Maraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güney Doğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun kuzeybatısında ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı; diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile K.Maraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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