İçişleri Bakanlığı, tutuklu DEAŞ'lıların ülkelerine gönderilmesine başlandığını bildirdi.
Dışişleri Sözcüsü İsmail Çataklı , işlemleri tamamlanan ABD vatandaşı bir DEAŞ'lı'nın Türkiye'den sınır dışı edildiğini duyurdu.
Çataklı, 7 Alman vatandaşı DEAŞ'lının da seyahat programlarının yapıldığını ve sınır dışı işlemlerinin 14 Kasım'da gerçekleştirileceğini kaydetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta vatandaşlıktan çıkarılmış olsalar bile DEAŞ militanlarının ülkelerine gönderileceğini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hapishanelerinde toplam bin 201 DEAŞ militanı tutulduğunu duyurmuştu.
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