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HaberlerDünya

SON DAKİKA! Türkiye yabancı DEAŞ'lıları göndermeye başladı

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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi. Alman uyruklu 7 terörist de 14 Kasım'da sınır dışı edilecek.

son dakika

İçişleri Bakanlığı, tutuklu DEAŞ'lıların ülkelerine gönderilmesine başlandığını bildirdi.

Dışişleri Sözcüsü İsmail Çataklı , işlemleri tamamlanan ABD vatandaşı bir DEAŞ'lı'nın Türkiye'den sınır dışı edildiğini duyurdu.

Çataklı, 7 Alman vatandaşı DEAŞ'lının da seyahat programlarının yapıldığını ve sınır dışı işlemlerinin 14 Kasım'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta vatandaşlıktan çıkarılmış olsalar bile DEAŞ militanlarının ülkelerine gönderileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hapishanelerinde toplam bin 201 DEAŞ militanı tutulduğunu duyurmuştu.

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