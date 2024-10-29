İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen Gürz-24 Operasyonu'nda terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ferhat Serhildan" kod adlı İlhan Tekinalp ile "Devrim Cudi" kod adlı Recep Kipçak isimli teröristlerin, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Gürz-24 Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Teröristlerin, J-SİHA destekli ve Jandarma ATAK taarruz helikopterleri himayesinde zırhlı araçlarla bölgeye sevk edilen jandarma özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla yapılan temas aramasında etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: