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        Tuz Gölü havzasında tarlada fışkırıp kaybolan su için açıklama

        Aksaray'ın Tuz Gölü havzasında bir tarlada yer altından fışkıran su, bir süre sonra akış kesilip, geri çekilerek kayboluyor. Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, bu durumun karbondioksit çıkışından kaynaklandığını belirterek, "Endişelenecek, paniğe kapılacak bir durum yok" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:11
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        Tuz Gölü Havzasındaki Yeşilova beldesinde bir tarlada yer altından çıkan su, yaklaşık 15 metre çapındaki bir alana yayılıyor. Belirli bir süre sonra su akışı kesilip, geri çekilerek kayboluyor. Çevredeki çiftçiler de bu durumdan tedirgin.

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        Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, tedirgin olunacak bir durumun olmadığını, suyun çıkışının karbondioksit gazı çıkışından kaynaklandığını belirtti.

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        Aksaray'ın genç volkanik alandan oluştuğunu hatırlatan Özdemir şunları söyledi:

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        "Hasan Dağı da genç volkanik oluşumundan meydana geliyor. Aksaray'da jeotermal ve hidrotermal oluşumlar mevcut zaten. Birçok bölgemizde sıcak su kuyularımız var.

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        Burada şu an karbondioksit çıkışı var. Yer altındaki gazların çıkışları periyodik değişimine bağlı. Suyun birden kaybolması ve geri gelmesi, aşağıdan ilk önce gaz birikmesiyle meydana geliyor.

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        Yukarıdaki tabakanın basıncını geçtiği zaman suyla beraber yukarıya çıkıyor. Sonra tekrardan gazı gittiği zaman malzemeyle beraber tekrardan su içeriye doğru akıyor. Yani karstik oluşumla meydana geliyor.

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        Buradaki konu ile ilgili endişelenecek, paniğe kapılacak bir durum yok. Bölgede bazı yerlerde gaz çıkışları devamlı gözükürdü. Burada su alçalıp, yükseliyor. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Su malzemeyle beraber aşağıya iniyor, bu malzemeler gaz çıkışlarının yolunu kapatıyor.

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        Aşağıda tekrardan bir gaz birikmesi meydana geliyor ve yukarıdaki malzemenin ağırlığını geçtiği zaman, tekrardan suyun çıkışıyla beraber yüzeye akıyor.

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        Gaz çıkışı düştüğü zaman karstik boşluğun içerisine su geliyor. 2016 yılında Kutlu köyünde bir su kuyusunda gaz çıkışı meydana gelmişti."

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