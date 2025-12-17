Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

Giriş: 17.12.2025 - 13:01 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:06

