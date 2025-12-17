Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. | Son dakika haberleri

        Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:03 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:06
        Tersanede korkutan yangın: Büyüyerek katlara sıçradı
        Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı.

        Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        #tuzla
        #sondakika
