Tuzla Piyade Okulu'nda 4 katlı bir koğuşun giriş katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda asker koğuşta mahsur kaldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...