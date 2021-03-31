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Son dakika haberler... Trabzon'da yolcu uçağında telefon krizi!

Trabzon-İstanbul seferini yapacak olan THY uçağında, telefonunu kapatmayan bir kadın yolcu nedeniyle gergin anlar yaşandı. Olayda, telefonunu kapatmayan yolcu uçaktan indirildi. Gözaltına alınan kadın yolcu, polisin parmağını ısırdı

Son dakika: Uçakta telefon krizi! - Haberler
Uçakta telefon krizi!
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HABERTURK.COM

THY Trabzon – İstanbul seferini yapan uçakta telefon krizi çıktı. Pist başına çıkan uçakta telefonla konuşan kadın yolcu ile kendisini uyaran diğer yolcular arasında tartışma çıktı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, kabin görevlilerinin müdahale ettiği kadın yolcu uçakta taşkınlık çıkarınca, pist başı yapan uçak aprona geri döndü. Kaptan pilot havalimanı polisinden yardım istedi.

Uçağa giren polis, yabancı uyruklu Saida S. adlı kadını gözaltına almak istedi. Ancak kadın yolcu, iddiaya göre kadın polis memuru T.Ş.’nin parmağını ısırdı.

TUTANAK TUTULDU

Uçakta görevli hostesler, Saida S. hakkında uçak içerisinde kural dışı yolcu tutanağı düzenledi. Yabancı uyruklu kadın yolcu hakkında "polise mukavemet" suçundan soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Saida S. serbest bırakıldı. Uçak ise bir saat gecikmeli olarak İstanbul’a hareket etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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