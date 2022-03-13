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Ukrayna ve Rusya'dan müzakere açıklaması

Son dakika... Ukraynalı müzakereci, "Önümüzdeki günlerde Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkabilir" dedi. Rus delegasyonu, Ukrayna ile müzakerelerin başladığından beri önemli bir ilerleme kaydedildiğini aktardı. 

Son dakika: Ukrayna'dan müzakere açıklaması
Ukrayna ve Rusya'dan müzakere açıklaması
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Reuters

Ukraynalı müzakereci, "Önümüzdeki günlerde Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkabilir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 18. gününde sürerken, Ukrayna'da müzakerelere ilişkin açıklama geldi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Ukraynalı bir müzakereci, "Önümüzdeki günlerde Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA: ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ

Rus delegasyonu, Ukrayna ile müzakerelerin başladığından beri önemli bir ilerleme kaydedildiğini aktardı.

TASS haber ajansının aktardığına göre Rus heyeti, “Ortak bir pozisyona ulaşmanın mümkün olduğunu” aktardı.

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları 10 Mart'ta Türkiye arabuluculuğu ile ilk kez bir araya gelmişti. Görüşmeden net bir karar çıkmazken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmenin ertesi günü yaptığı açıklamada "Ukrayna ile görüşmelerde pozitif değişiklik var" demişti.

Diğer yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu 7 Mart'ta Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleşti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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