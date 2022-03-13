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Haberler Dünya Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklamalar
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısında konuşuyor. Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını ilk kez bir araya getirdik, bütün dünyanın gözü kulağı Antalya'daydı." dedi.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısında konuşuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını ilk kez bir araya getirdik, bütün dünyanın gözü kulağı Antalya'daydı. Biz her zaman diplomasiyi öncelendiren bir tutum sergiledik. Son üç günde birçok konuda samimi görüş alışverişinde bulunduk.

"DİPLOMASİYE DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

ADF artık uluslararası düzeyde tanınan bir forum haline geldi. 17 ülke başkanı, 80 bakan ADF'ye katıldı. 75 ülkeden katılımcı bir araya geldi. Diplomasiye daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. AFD'ye artan bu ilgi, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da çalışmaları sayesinde oldu. Forum sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 lider ile, ben 67 bakan ile görüştüm.

"Dünyadaki adaletsizlikleri kaldırmak için diplomasiyi nasıl kullanırız?" sorusuna odaklandık. Her coğrafyadan değerli katılımcıların fikirlerini dinledik. Bu sene ADF'yi 27 ülkeden 600 medya mensubu izledi.

ADF, formatıyla, davetiyle ve içeriğiyle uluslararası konulara önem veren bir platform olarak yerini aldı. 2 yılda önemli bir mesafe kat ettik. ADF, ortaya konulan görüşler ve gerçekleştirilen temasların diplomasi ve diyaloga katkıda bulunduğu görüyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz.

SORU CEVAP

Ukrayna'da camide bazı Türk vatandaşlarının mahsur kaldığı, caminin ya da yakın çevresinin bombalandığı yönünde iddialar var. Bu konuda bilginiz nedir?

MARIUPOL'DEKİ CAMİ: CAMİDE BİR HASAR YOK

Savaş başladığından beri vatandaşlarımıza uyarı yönünde mesaj atmıştık. Savaşın başladığı günden bu yana 14 bin 480 vatandaşımızı tahliye ettik. Çatışma bölgesinde kalan vatandaşlarımız da var özellikle Mariupol'de. Lavrov ile görüşmemizde insani koridor konusunu da görüştük. İnsani ateşkes ve koridorun açılması gerekiyor, bu konuyu iki tarafla da konuşuyoruz. Şehrin altyapısı gitmiş durumda, oradaki vatandaşlarla telefonla ulaşamıyoruz. Oradaki camide vatandaşlarımız var. Caminin bombalandığı yönünde haberler çıktı ancak caminin imamı iddiları yalanlandı. Camide bir hasar yok. Dünden beri otobüslerimiz orada bekliyor, çatışmalar devam ettiği için ve telefonlar kullanılmadığı için bekliyoruz. Vatandaşlarımızın yüzde 90'ından fazlasını tahliye etmiş olacağız.

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