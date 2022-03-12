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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın tesisi için yürüttüğü diplomatik çalışmaları sürdürürken, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında da pek çok görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi diplomasisi - En Son Haberler
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı için yürüttüğü diplomatik çalışmaları sürdürürken, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında da pek çok görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanı Bazum, IKBY Başkanı Barzani, Bulgaristan Başbakanı Petkov ve Gine Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda ateşkesin sağlanması ve barışın tesisi için yürütülen çalışmalar kapsamında ise yarın Yunanistan Başbakanı Miçoktakis, Pazartesi günü ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ankara'da görüşecek.

SİERRA LEONE CUMHURBAŞKANI BIO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki ikili temasları kapsamında son olarak Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.

NİJER CUMHURBAŞKANI BAZUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumartesi diplomasisinde Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile de görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

IKBY BAŞKANI NAÇİRVAN BARZANİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında IKBY Başkanı Naçirvan Barzani ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

BULGARİSTAN BAŞBAKANI PETKOV

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Petkov ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

GİNE CUMHURBAŞKANI EMBALO

Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği bir diğer isim ise Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo'ydu.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 45 dakika sürdü.

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