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Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da mahsur kalan Türklerin, kara yolu ile Türkiye'ye getirilmelerine dün akşam başlandı. Kiev'den 3 otobüsle yola çıkan ilk 120 kişilik kafile Türkiye'ye ulaştı

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye geldi - En Son Haberler
Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de
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DHA

Rusya'nın harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev'den Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

Kiev'de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye'ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı 2 otobüsle ülkeden ayrıldıklarını, yolda ise 3 otobüs olduklarını söyledi. Kiev'den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, "Yollarda çok yoğunluk bulunuyor. Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık. Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız" dedi.

Kiev'den yola çıkan 3 otobüsle gelen 120 kişi saat 12.00 sularında Edirne'ye ulaştı.

UKRAYNA'DAN KENDİ İMKANLARI İLE YOL ÇIKAN TÜRK AİLE POLONYA'DA

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından kendi imkanlarıyla ailesiyle Polonya sınırına gelen Anıl Şahin, "Yıkıntı döküntü bir bodrumda tozlar içinde bir sığınakta 9 aylık kızım ve eşimle gerçekten savaşı yaşadık. Herhangi bir çatışma sesi duymasak da bu süreci iliklerimize kadar hissettik." dedi.

Şahin ailesini, Korczowa Sınır Kapısı'nda Polonya'daki büyükelçilik görevlileri karşıladı.

Anıl Şahin, AA muhabirine, Ukrayna'nın Lviv kentine saldırıdan birkaç gün önce tatile gittiklerini anlattı.

Ukrayna'daki saldırının ardından Lviv'de ailesi ve arkadaşları ile bir taksiyle anlaştıklarını, Polonya sınırına kadar bu araçla geldiklerini söyledi.

Lviv'den ayrılana kadar herhangi bir çatışma duymadıklarını aktaran Şahin, "Perşembe günüydü sanırım savaşın başladığı ilk anlarda bir karmaşa oldu. İnsanlar ATM'lere, petrol ofislerine ve alışveriş merkezlerine akın etti. Bu sabah ise insanlar evlerine çekilmişti daha sakin ama gergin bir bekleyiş vardı." ifadesini kullandı.

Saldırıların gerçekleştiği sırada sirenle uyandırıldıklarını ardından konakladıkları otelin sığınağına indiklerini belirten Şahin, "Hem perşembe sabahı hem bu sabah hatta bugün öğleden sonra da siren çaldı. Sürekli sirenler çalıyordu ama orada bir çatışma yoktu yani biz duymadık. Etrafta asker poliste yoktu. İnsanlar olağan dışı bir şekilde sakindi." diye konuştu.

Otel personelinin kendilerini dışarıya çıkmamaları konusunda sıkça uyardığını dile getiren Şahin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Oteldekiler, odalarınızın ışıklarını kapatın, perdelerini kapatın otelden çıkmayın dediler. Gelirken asker kontrol noktaları vardı. Geldiğimiz taksici neredeyse bütün yolu ters şeritten geldi. Çünkü yolda 20 kilometrelik bir kuyruk vardı. Herkes kontak kapatmış ve zaman geçirmeye çalışıyordu. Bu tatil hayatımın en büyük pişmanlığıydı. Bir daha uzun bir süre gümrük veya pasaportla ilgili bir şey görmek istemiyoruz. Çok kötü bir şey. Yıkıntı döküntü bir bodrumda çok kötü bir şartta, tozlar içerisinde 9 aylık kızım ve eşimle gerçekten savaşı yaşadık gibi. Herhangi bir çatışma sesi duymasak da bu süreci iliklerimize kadar hissettik."

Türkiye'nin Kiev ve Varşova'daki büyükelçiliklerin yetkililerinin sürekli kendilerini aradığını ve durumlarını sorduğunu kaydeden Şahin, "Güvenli bir bölgede olduğumuz söylendi. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmayın dediler. Lviv'in nispeten daha güvenli olduğu söylendi. Sürekli arayarak destek oldular. Lviv'deki yetkililerle olsun Polonya Büyükelçiliğiyle olsun sürekli irtibat halindeydik. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Zaten buraya gelmemize en çok onların girişimleri yardımcı oldu. Aslında yerinizde kalın demişlerdi ama bizim psikolojimiz çok bozulduğu için bir şekilde bir imkan bulunca yola çıktık. Çok şükür buradayız şimdi." diye konuştu.

"EVİMİZ RUS ORDUSU TARAFINDAN BOMBALANDI"

Ukrayna'da Rusya'nın askeri harekatı sürerken, ülkeden ayrılan Elena Özdoğan, oğlu, gelini ve torunuyla birlikte Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Özel araçlarıyla Türkiye'ye gelen Özdoğan, Ankara'daki eşi İsmet Özdoğan'ın yanına gideceklerini söyledi.

Türk iş insanı İsmet Erdoğan ile evli olduğunu ve yaşadıklarını gözyaşları arasında anlatan Özdoğan, "Yaşadıklarımızı anlatmak çok zor. Kalbim ağrıyor. Babam, arkadaşlarım orada kaldı. Bütün siyasi kişilere seslenmek istiyorum, insanlar öldü ve çok korkuyorum. Rusya'yı hiç sevmiyorum. Herkes çok zor durumda. Harkov'da yaşıyoruz. İki ya da 3 gündür uyumadım ve ilaç kullanıyorum. Uyanamıyorum. Oğlumun evi Rus ordusu tarafından bombalandı" dedi.


Özdoğan ile beraberindekiler Ankara'ya gitmek üzere sınır kapısından ayrıldı.

FİLMLERDE GÖRÜRDÜK BİZ DE YAŞADIK

En kısa sürede evlerine dönmek istediklerini de belirten Şahin, "Filmlerde görürdük toprağı öpmek mi derler şu an o süreçteyiz. Gerçekten çok sıkıntılı bir dönem geçti. 2 gün de olsa bize 10-20 yıl gibi geldi. Gerçekten çok kötü bir deneyim oldu bizim için inşallah biz dahil hiç kimse bir daha böyle bir şey görmesin yaşamasın."

KİEV'DEN TAHLİYE EDİLEN TÜRK VATANDAŞLARI ROMANYA SINIR KAPISINA ULAŞTI


Öte yandan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Romanya sınır kapısına ulaştığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre Türk vatandaşlarının, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Türk Büyükelçiliği tarafından otobüslerle tahliyesine devam ediliyor. Tahliye aşamasındaki ilk kafilede bulunan Türklerin, Romanya sınır kapısına ulaştığı bildirildi. Türk vatandaşlarının Bulgaristan üzerinden İstanbul’a geleceği bildirilirken, tahliye otobüslerinin Romanya sınır kapısındaki trafik yoğunluğu nedeniyle durduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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