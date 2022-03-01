Ukrayna halkı Rus tankının önünü kesti! Milli marş okudular! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırılar devam ederken, Ukrayna ordusunun yanı sıra halk da elinden geldiğince Ruslara karşı direnişini sürdürüyor.

KİEV'İ KORUMAYA ÇALIŞTILAR

İHA'da yer alan son dakika haberine göre amatör kameralara yansıyan görüntülerde Ukrayna halkının, Rusya'ya ait tankların önünü kesip askerleri şehirden kovma çabaları kaydedildi.

"BURASI BİZİM, TERK EDİN"

Rus askerlerine hitaben konuşan vatandaşlar, "Bütün bunlar ne için? Neden geldiniz? Burası bizim terk edin burayı" ifadelerini kullandı.

MİLLİ MARŞLARINI RUS ASKERLERİNE OKUDULAR

Çernihiv kentinde ise bir araya gelen onlarca kişi, Rus tanklarının önünü keserek askerlere karşı Ukrayna Milli Marşı’nı okudu.