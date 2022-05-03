Ukrayna ordusundan 'Salavat'lı tebrik! 0:00 / 0:00

AA

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal savaşında iki ay geride kalırken, ülkede Ramazan Bayramı savaşın gölgesinde kaldı. Ukrayna'daki Müslümanlar dün bayram namazını kılmak için Kiev'de İslam Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

UKRAYNALI MÜSLÜMAN ASKERLER DE NAMAZA KATILDI

Yüzlerce Müslüman, bayram sabahında tekbir getirerek birlikte namaz için saf tuttu. Ukraynalı Müslüman askerlerinde katıldığı bayram namazının ardından Ukrayna ve tüm Müslüman alemi için dualar edildi. Kültür merkezi yetkilileri tarafından da namaz çıkışında yemek dağıtıldı.

SALAVAT-I ŞERİF İLE BAYRAM KUTLAMASI

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri korusu, Salavat-ı Şerif okuyarak İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ukrayna ordusu tarafından sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.

KURAN'I KERİM, CAMİ VE KIRIM BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan videoda Kuran'ı Kerim, cami, namaz kılan bir genç ve Kırım Türklerine ait bayrak dikkat çekti.

Beğeni toplayan videonun sonunda bir asker, Türkçe ve Ukraynaca, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun" dedi.