Ulaşım zammı geri alınacak mı? 0:00 / 0:00

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Nisan ayı oturumunda, toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararın ardından 2021 yılı faaliyet raporunu açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise alınan kararı veto edeceğini açıkladı.

İmamoğlu, "Öğrenci indirimi yapacağız dedik seçimden önce. Mazot 6 lirayken 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı, son zamla diyorsunuz ki, '78 liraya sat'. O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Mazotu 20 lira yapmışsınız '78 liraya sat' diyorsunuz. Bana popülizmden bahseden arkadaşa diyorum ki, 'Allah akıl versin'. Kendi çocuklarınıza gidin anlatın bunu size gülerler. Sana ne der biliyor musun, 'Ya anne, baba sen önce git arabana koyduğun mazotun fiyatını indir' der. Bütün gençler size güler, samimiyetsizliğinizi bilir, görür. Çocuklarınıza gençlerinize anlatamazsınız. Tabi ki, veto edeceğim" dedi.

"SAYIN İMAMOĞLU'NUN 1 VETO HAKKI VAR"

Habertürk TV'de Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı'nın sorularını yanıtlayan İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ise, "Burada ne kadar gelir elde ediyorsa İBB, bunları kısıtlayıp ne kadar gider çıkabilir ve nasıl biraz daha bütçesine ağır şeyler getiririz karar bunun için kurgulanmış görünüyor. Teklif İBB Meclisi'ne geri gönderildiğinde 1 ay sonra yapılacak olan toplantıda tekrar gündeme gelecek. Israr kararı olarak Meclis'ten geçebilir. İBB Meclisi'nden geçmiş olması hâlâ indirimin yapılmış olması anlamına gelmiyor. Sonrasında UKOME'ye gelmek zorunda. Çünkü bilet fiyatlarını UKOME belirliyor." dedi.

Cihan şunları kaydetti: "Sayın İmamoğlu bu kararı imzalayabilir ya da iade etme hakkı var. İBB Meclisi ise tekrar iade edebilir. Başkanımız sözlü olarak veto edeceğini söyledi. 5 gün içerisinde de yazılı olarak ve gerekçesiyle beraber İBB Meclisi'ne geri gönderebilir. İBB Meclisi'ne geri gönderdiğinde 1 ay sonra yapılacak olan Meclis toplantısında tekrar gündeme gelecek. Gündeme geldiğinde eğer aynı şekilde hiçbir değişiklik yapılmadan sunulursa İBB Meclisi'nde ısrar kararı verilebilir. Sayın İmamoğlu'nun 1 veto hakkı var. 1 kez geri gönderebilir. Yani ısrar kararı olarak Meclis'ten geçebilir. Meclis'ten geçmiş olması hâlâ indirimin yapılmış olması anlamına gelmiyor. Sonrasında UKOME'ye gelmek zorunda çünkü bilet fiyatlarını UKOME belirliyor. Bir sonraki UKOME'ye gündem olarak gelmek zorunda. Dolayısıyla UKOME'ye gelip bir UKOME kararı alınmak zorunda. Dolayısıyla UKOME'de de aynı şekilde bu karar alınabilir."